VIDEO Città di Castello: 1 milione di euro per il restauro delle mura a San Giacomo

Lavori da 1 milione di euro per il restauro e la valorizzazione del tratto delle mura urbiche di Città di Castello compreso tra porta San Giacomo e il torrione nei pressi del Liceo Plinio Il Giovane. Lavori che inizieranno nel giro di una manciata di giorni a partire dall’ingresso allo storico quartiere cittadino in via XI Settembre.