VIDEO - Camion giù dal viadotto, le terribili immagini delle telecamere di sorveglianza

Le telecamere di videosorveglianza di un supemercato di via Settevalli hanno ripreso la terribile caduta del camion dal viadotto di San Faustino. Nell'incidente di ieri ha perso la vita il conducente, un camionista di 76 anni, di Agello, che è deceduto sul colpo. Il mezzo pesante è precipitato intorno alle 18 di ieri per cause ancora da accertare: non si esclude un malore data la grande esperienza sul campo del conducente. Sono state divelte le protezioni del viadotto