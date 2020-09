VIDEO Dalla C col Grifo alla Champions con la Stella Rossa: presentazione 'surreale' per Falcinelli

Una presentazione social 'surreale', tra una 500 rossa fiammante con una donna al volante, l'ambasciata italiana di Belgrado e un personagionaccio 'misterioso' dietro la maschera resa celebre dalla serie tv 'La Casa di Carta' da cui viene ripreso anche il tema della canzone 'BElla Ciao', riadattata in corso dai tifosi.

Un video dal gusto un po' kitsch quello con cui la Stella Rossa ha annunciato l'arrivo dal Bologna dell'attaccante perugino Diego Falcinelli, che dopo la retrocessione in C con il Grifo approderà alla corte di Dejan Stankovic per affrontare la Champions League, con i serbi impegnati nei preliminari.