VIDEO Perugia, debutto da grifone anche sui social per Dell'Orco: "Sono carico"

Il difensore arrivato dal Sassuolo, già schierato da Alvini in amichevole, celebra su Instagram il suo approdo in biancorosso

Cristian Dell'Orco, fin qui fiore all'occhiello del mercato del Perugia e già schierato in amichevole da Alvini, celebra sui social il suo approdo in biancorosso. Il difensore arrivato dal Sassuolo ha postato infatti sul proprio profilo Instagram un video in cui si rivivono le emozioni del suo ingresso al Curi, percorrendo il tunnel dopo aver 'perlustrato' lo spogliatoio che condividerà con gli altri grifoni.

"Carico per questo nuovo capitolo della mia carriera - ha scritto Dell'Orco - e felice di entrare a far parte della famiglia Perugia. Ringrazio tutti per i messaggi di benvenuto, sarà un campionato duro ma ce la metteremo tutta per far sì che questa sia una stagione ricca di soddisfazioni. ForzaGrifo".