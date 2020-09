Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO Perugia sbeffeggiato dalla Cremonese: presentato Buonaiuto che rinnega i Baci

Caduta di stile del club lombardo e del fantasista, che resterà in B con i grigiorossi e il cui errore dal dischetto contro il Pescara (con quello di Iemmello) è costato al Grifo la retrocessione in C