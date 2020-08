VIDEO Pescara-Perugia 2-1, Goretti: "Abbiamo un'ultima pallottola..."

A presentarsi ai microfoni dopo il ko del Perugia a Pescara nell'andata dei playout di Serie B non è stato Massimo Oddo, ma Roberto Goretti, a cui la società (dopo un confronto con il tecnico) ha affidato il commento di una sconfitta che complica la cosa alla salvezza del Grifo in vista del match di ritorno in programma venerdì (14 agosto, ore 21) al Curi: "Sottil anti-sportivo - ha detto il responsabile dell'area tecnica del Grifo - perché è stato lui a voler egttare una seconda palla in campo nel finale. Oddo? Ha preparato bene la partita e sono sono sicuro che lo farà anche con la prossima, ma sta ai calciatori ora dare tutto. Abbiamo un'ultima pallottola ed è per noi o per loro...".