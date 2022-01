Dopo l'errore contro la Ternana nell'ultimo match dell'anno, Manuel De Luca inizia carico il 2022: "Non ho dormito dopo il rigore sbagliato - confessa il centravanti del Grifo -, ma i compagni e la società come i tifosi mi sono stati vicini e li ringrazio. Ora voglio dimenticare e pensare al presente, crescere e migliorarmi già dalla prossima partita contro il Monza". Così invece sul tecnico Massimiliano Alvini: "È un mister che ci vuole bene".

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

VIDEO Perugia, De Luca oltre il derby: "Non ho dormito per quel rigore, con il Monza per dimenticare"