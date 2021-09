VIDEO Mucca ferita in una scarpata, vigili del fuoco in azione: salvata e portata via con l'elicottero

Un complicato intervento di recupero andato a buon fine. È quello che hanno compiuto oggi i vigili del fuoco a Spoleto, in località Terzo San Severo, per mettere in salvo un bovino rimasto ferito in una scarpata. Facendosi spazio tra la vegetazione, i vigili del fuoco hanno consentito all'elicottero di effettuare la manovra necessaria a trasportare l'animale.