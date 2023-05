VIDEO AltaVoce il festival dei libri belli, liberi e ribelli

Dal 2 al 4 giugno Chiostro di Fiorenzo alla Casa dell'Associazionismo in via della Viola. Ingresso gratuito per assistere alla presentazione di 16 libri e 30 case editrici. Il 2 giugno c'è anche Fausto Bertinotti