VIDEO Agricoltura: opportunità e sfide per l’Umbria nel convegno di CESAR

Un momento di formazione rivolto agli agricoltori, ma anche ai professionisti, in particolare dottori agronomi e periti agrari, per approfondire i contenuti e la fisionomia della nuova Politica agricola comune (Pac) e del Complemento di sviluppo rurale 2023-2027, predisposto dalla Regione Umbria, i fondi dell’UE per il settore primario e le aree rurali.