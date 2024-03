VIDEO Afasia spiegata in un convegno dall'AITA

Nell’ambito della Settimana del cervello, in collaborazione con il Corso di laurea in Logopedia. L’associazione Aita Umbria accende i riflettori sull’afasia: convegno a Perugia. Si stima che in Umbria ne siano colpite 2mila persone all’anno in seguito a ictus o altre patologie