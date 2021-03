VIDEO - "A riveder le stelle...", l'omaggio del Mercato delle Gaite di Bevagna a Dante Alighieri

A riveder le stelle metafora di una speranza quanto mai attuale, omaggio al Sommo Poeta che ci condurrà in alcuni dei luoghi più cupi e misteriosi del suo Inferno. Il Medioevo e l'uomo medievale torneranno ad essere protagonisti delle atmosfere notturne della Mevania delle Gaite.

CREDITI VIDEO “A riveder le stelle”

- Produzione Mercato delle Gaite con il patrocinio del Comune di Bevagna

- Montaggio e ideazione di @davidegasparrini & @barone.angelo

- Riprese a cura di Mauro e Michele Palini

- Visual designer @emmegiproietto

- Voce narrante: Davide Gasparrini

- Voce cantata: @federica.bocchini

- Consulenza musicale: @matteonardella

- Per la @gaitasangiovanni : @gaspare_adanti

- Per la @gaitasangiorgio : Veronica Taccucci

- Per la @gaitasantamaria : Leonardo Cecconi @_ceccons_

- Per la @gaitasanpietro : @stellabastianelli