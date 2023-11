VIDEO A Palazzo Murena assegnati i Premi Pegaso 2000

Primo premio è stato assegnato a Francesco Figliulo per una tesi che ha portato alla realizzazione di un micro-servizio di predizione medica. Chiara Castellani, vincitrice del secondo premio, ha approcciato la tematica delle azioni che è in grado di compiere un braccio robotico. Fabrizio Meniconi ha ottenuto il terzo premio con un progetto di tesi che aveva come obiettivo la realizzazione di un algoritmo di linearizzazione