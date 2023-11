VIDEO A Città di Castello il Comune fa squadra con Unicef e il mondo della scuola

Per la Giornata Mondiale dell'Infanzia alla pace, a Città di Castello le istituzioni pubbliche fanno squadra con il mondo della scuola per affermare non solo il diritto di ogni bambino a essere protetto dalla guerra, ma a nutrirsi, crescere, prosperare, vivere.