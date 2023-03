VIDEO Fotografa la Costituzione, il nuovo concorso fotografico dell'UniPG

Per i 75 anni della Carta Costituzionale Italiana bandito il concorso fotografico per gli studenti e le studentesse in collaborazione con L'Ufficio Scolastico Regionale e la sede Rai dell'Umbria. Il Rettore Oliviero: "La Costituzione ci dice che lo Stato siamo noi"