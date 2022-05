VIDEO Universiadi, il rettore Oliviero: "La prossima edizione si svolga in Valnerina, candidiamola"

"Lo sport per la Valnerina" è il progetto che l'Università di Perugia sta curando insieme agli enti locali, alla Regione Umbria e al Coni, nella convinzione che lo sport sia uno strumento determinante per il benessere, ovviamente, ma anche per il turismo e quindi l'economia della regione. A Norcia l'incontro in cui se ne è parlato alla presenza del presidente Coni, Giovanni Malagò. E l'occasione in cui il rettore Maurizio Oliviero ha lanciato la sua proposta: candidare la Valnerina come sede delle Universiadi. "Candidatura che ha il cuore in Valnerina, ma che mette insieme tutta l’Umbria. È un’occasione per la valorizzazione del territorio in una dimensione internazionale. C’è una sinergia eccezionale con le istituzioni e con il Coni. C’è la maturità per accettare questa sfida. È una sfida che questa università e questa regione meritano di poter giocare”.

“Lavoriamoci, accogliamo la sfida” ha replicato Malagò

“Non mi sorprende la proposta del rettore Oliviero. Oltre che lavorare tanto in sinergia, mi piace sognare. Anche portare a termine sogni che richiedono un grosso impegno. Ne siamo consapevoli, le sfide non ci spaventano” ha risposto la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ricordando la vocazione della Valnerina per lo sport “La nostra piccola Umbria può accogliere e andare avanti”.