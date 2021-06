Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO Scatta il vaccino in farmacia, Pagliacci (Federfarma): "Vaccino per i 60 ai 79 anni che non avevano aderito alla campagna"

Da domani le dosi in oltre 100 farmacie. La presidente di Federfarma spiega la formazione effettuata e come funziona il servizio direttamente in farmacia