VIDEO Rifiuti in Umbria, Morroni: "Stabilità al sistema per recuperare il ritardo accumulato sull'uso delle discariche"

La giunta regionale dell’Umbria ha assunto due atti importanti che segnano significativi passi verso la realizzazione di un modello virtuoso di gestione integrata dei rifiuti: il primo definisce l’indirizzo della nuova pianificazione, con una forte spinta al recupero di materia attraverso l’incremento della raccolta differenziata e il riciclo e l’introduzione della valorizzazione energetica; il secondo, per assicurare la tenuta e la stabilità del sistema di gestione nella fase transitoria, prende in esame il fabbisogno di smaltimento in discarica acconsentendo alla riprofilatura di tre delle sei ancora attive sul territorio regionale, con l’obiettivo di scongiurare situazioni emergenziali. Intervista all'assessore regionale all'Ambiente, Roberto Morroni.