VIDEO Manutenzione e riqualificazione della rete stradale in Umbria: il punto della situazione

Nel salone d’Onore di Palazzo Donini, oggi giovedì 29 febbraio, è stato fatto il punto della situazione riguardo la manutenzione e la riqualificazione della rete stradale in gestione Anas in Umbria.

Avanzano i cantieri avviati nel 2023 e procede spedita la programmazione di quelli del 2024. Dopo quattro anni di intenso lavoro la Regione inizia a tirare un sospiro di sollievo per i risultati raggiunti.