VIDEO Maltempo in Umbria, frazioni isolate a causa della neve: super lavoro dei vigili del fuoco

Valnerina in difficoltà, mezzi speciali in azione per liberare le strade e piazzare generatori di elettricità