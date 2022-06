VIDEO Umbria, vasto incendio: bosco e campi in fiamme

Incendio in Umbria nella mattinata di domenica 26 giugno. Per cause ancora in fase di accertamento le fiamme sono divampate nei boschi poco fuori Narni. Il rogo si è sviluppato in località La Quercia.

Sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Terni, Amelia, Orvieto, Todi e Spoleto. In volo anche due elicotteri e un canadair.