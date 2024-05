VIDEO Tre donne testimoni oggi di Santa Rita: custodi di vita

Cristina Fazzi, che da medico nello Zambia cura i bambini che sono gli ultimi della società; Virginia Campanile, che ha perso suo figlio ma è mamma per tanti genitori e ragazzi in difficoltà; Anna Jabbour, profuga siriana che per sua figlia ha attraversato la guerra divenendo testimone di pace.