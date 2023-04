Trasmissione Tv - Bellezza e Potere, intervista a Gaetano Martino Direttore Dipartimento Scienze Agrarie UniPg

In questa puntata, girata all'interno dell'Aula Magna del Dipartimento di Scienze Agrarie dell'Università di Perugia , avremo come ospite Gaetano Martino Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie . Grazie a Liomatic, Saet Umbria, Acacia Group, Connesi e Il Nocciolino per la collaborazione e il sostegno alla nostra iniziativa!