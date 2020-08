VIDEO Turismo al Trasimeno tra segnali incoraggianti e alternative sostenibili: la casa sull'albero di Fiammetta

I segnali che arrivano sono incoraggianti. Guarda con una certa fiducia al proseguio della stagione estiva il sindaco di Castiglione del Lago, Matteo Burico, a fronte di un lungo periodo di emergenza sanitaria e di una ripartenza che sembra premiare l'Umbria, bella e sicura come vuole lo slogan della Regione. E a Castiglione del Lago le proposte per il soggiorno si arricchiscono di una ulteriore proposta, nuova anche per la scelta dei materiali: una casa sull'albero eco sostenibile.

E' il progetto di Fiammetta Cotti che ha preso il via proprio alla riapertura delle strutture ricettive extra alberghiere dopo il blocco imposto dal coronavirus. Una scelta coraggiosa che ha una motivazione profonda. Il suo racconto.