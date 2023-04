VIDEO Trapianti midollo: siamo i migliori ma ne facciamo troppo pochi

La richiesta di medici e volontariato: E' urgente un nuovo acceleratore lineare per raddoppiare in un anno il numero dei trapianti. Un forum al Chianelli per chiedere la realizzazione in tempi brevissimi. "Potremmo salvare tante vite, dalla leucemia acuta si può guarire."