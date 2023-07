VIDEO Torna il Conte di Montecristo, laureato in attesa di giudizio

Davide Pecorelli il Conte di Montecristo, che si era finto morto in Albania e ritrovato naufrago che cercava il tesoro nell'isola del Tirreno. Laurea in ingegneria ma attualmente aspirante sarto e in attesa di giudizio e probabilmente di estradizione in Albania per i reati commessi