VIDEO SPECIALE terremoto. La lunga notte di Umbertide e i territori colpiti dal sisma

La voce di chi lavora in emergenza, gli uomini e le donne che cercano di chiudere l'emergenza di tanti che dormiranno fuori e che non vogliono tornare a casa per la paura. Molti dormiranno in macchina nei parcheggi, altri saranno ospitati in una palestra e in una grande tendo della Prociv