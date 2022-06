VIDEO Internazionali di Tennis Perugia: la presentazione in Piazza IV Novembre: montepremi record, tanti i campioni in gara

Coric, Mager e Cobolli in piazza per incontrare i giovani tennisti, due palleggi davanti alla Fontana, tra selfie, interviste e abbinamenti del cartellone

Iniziate oggi le qualificazioni del torneo Internazionale di Perugia che avrà un montepremi di 125mila euro, record per il capoluogo umbro, che porta il torneo tra i miglieri challenger del mondo dell'Atp. Gare dunque da 5 al 12 giugno, Wild card anche per Francesco Passaro. Il perugino classe 2001 che si allena allo Junior Tennis Perugia giocherà in casa dopo essersi tolto soddisfazioni indimenticabili. L’allievo di Roberto Tarpani ha infatti raggiunto a Sanremo la prima finale Challenger della sua giovane carriera e ha poi vinto le prequalificazioni degli Internazionali BNL d’Italia debuttando di conseguenza nel tabellone principale del Foro Italico (sconfitto dal cileno Cristian Garin). Passaro giocherà oggi un'altra finale di Atp 125 nella giornata di oggi. “Dispiace per l’assenza di Thiem ma siamo orgogliosi di ospitare Coric e l’idolo di casa Passaro – afferma il direttore del torneo Francesco Cancellotti, che è stato numero 21 del mondo –. Il torneo sarà un evento indimenticabile dentro e fuori dal campo. Siamo certi che gli appassionati accorreranno numerosi per non perdersi neanche una giornata della manifestazione”.

Gli azzurri attesi – Gli italiani sono tanti e sono forti. Gianluca Mager che a marzo a Gran Canaria ha vinto il primo Challenger targato MEF Tennis Events del 2022; Marco Cecchinato, che a Ginevra (ATP 250) si è ritrovato superando le qualificazioni e battendo proprio Dominic Thiem; Flavio Cobolli che spinge per imporsi come realtà del circuito ATP; Franco Agamenone che nelle qualificazioni del Roland Garros sta confermando quanto di buono fatto negli ultimi anni; Gian Marco Moroni pronto ad entrare tra i primi 150 del ranking mondiale. Più le wild card e tutti coloro che proveranno ad accedere al main draw attraverso le qualificazioni.