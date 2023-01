Si ferisce con la motosega, soccorsi in azione. E' successo a Colfiorito intorno all'ora di pranzo di domenica 8 gennaio. Sul posto sono intervenuti il 118 e il Soccorso alpino. L'uomo è stato portato all'ospedale di Perugia in elicottero.

