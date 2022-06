VIDEO Sviluppumbria concede il bis: secondo anno con il segno positivo. Oltre 50 milioni per imprese e start-up

Si è riunita oggi, lunedì 27 giugno, in sede ordinaria, l’Assemblea dei soci di Sviluppumbria, l’agenzia per lo sviluppo economico della Regione Umbria. Questa ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021 registrando un utile netto di 41.795 euro, a fronte di un incremento del valore della produzione del 10 per cento. Per la nuova governance della società, guidata dall’amministratore unico Michela Sciurpa, si tratta del secondo bilancio consecutivo chiuso in positivo.