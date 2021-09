VIDEO Suoni Controvento 2021, tra bilancio e futuro: "Edizione positiva, il mix che molti volevano: arte, musica e natura"

Successo per il cartellone di eventi di Aucma, Fiumi: "Già al lavoro per il 2022"

Si è chiuso il sipario sulla quinta edizione di Suoni Controvento, festival itinerante di arti performative promosso da Associazione Umbra della Canzone e della Musica d’Autore, che quest'anno dal 23 luglio al 12 settembre ha invaso 12 comuni dell'Umbria tra arte, letteratura, musica, teatro, progetti culturali, trekking con delitto ed escape room a tema dantesco (e non solo), coinvolgendo in un viaggio culturale a 360 gradi - in linea e in rispetto delle restrizioni governative - circa 10.000 spettatori in tutto.

Aucma, l'Associazione umbra della canzone e della musica d'autore, tira le somme del cartellone appena portato a termine e guarda già al 2022. Il mix tra cultura, arte e natura si è rivelato ancora una volta vincente.