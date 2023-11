VIDEO Spazio Perugino. I giovani nella biblioteca alla scoperta dell'arte e dei libri

Finanziato, con un contributo di €149.820,00, dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Giovani in Biblioteca” tende a far avvicinare attraverso i fumetti alla lettura dei volumi custoditi nella libreria della GNU