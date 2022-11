VIDEO - Terremoto nel mare delle Marche, don Martino Siciliani: "Evento importante avvertito in tutta l'Umbria"

Don Martino Siciliani, direttore dell'Osservatorio sismologico Bina di Perugia, descrive l'evento sismico di queta mattina avvenuto al largo delle coste marchigiane.

Un evento molto profondo e importante, seguito da diverse scosse, il cui andamento viene monitorato costantemente, come affermato da don Martino Siciliani (il video è di Pier Francesco Romano): "Se non fosse avvenuto in mare avrebbe provocato molti danni".