VIDEO Avanti Tutta per il servizio OncoTaxi: 500 corse per il 2023

Sono state quasi 500 le corse del servizio oncotaxi assicurate quest'anno da Avanti tutta. Un servizio ideato nel 2017 da Leonardo Cenci per supportare quei malati autosufficienti ma in difficoltà nel raggiungere le strutture sanitarie per sottoporsi alle cure di chemioterapie e radioterapie