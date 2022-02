VIDEO Perugia-Cremonese, la vigilia di Alvini: "Sarà un Grifo ancora diverso"

"Sarà un Perugia diverso". Lo dice Massimiliano Alvini, tecnico del Grifo reduce da tre successi di fila che domani (sabato 19 febbraio) ospiterà la Cremonese capolista al Curi nel match valido per la 24ª giornata di Serie B. "Affrontiamo una squadra fortissima e candidata alla Serie A diretta - afferma il tecnico biancorosso nella conferenza stampa della vigilia -. Rispetto a quella vinta all'andata sarà una partita diversa, anche nel nostro atteggiamento".

E dopo la 'rivoluzione' fatta a Cosenza, con otto cambi rispetto alla squadra che aveva battuto tre giorni prima il Frosinone, Alvini annuncia altre novità: "Cambierò sicuramente qualcosa". L'obiettivo è quello di allungare la striscia positiva: "Il percorso fatto fin qui è andato al di là delle aspettative ma al momento siamo a -8 dalla salvezza. Non voglio euforia ma entusiasmo ed quilibrio, per continuare a migliorare. Io, il mio staff e i ragazzi lavoriamo per ottenere il massimo da noi stessi e per stupire, anche se bisogna mantenere i piedi ben saldi a terra".