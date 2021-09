VIDEO Cremonese-Perugia, la vigilia di Alvini: "Grifo, bilancio positivo: avanti così"

Dopo il pari al Curi contro il Cosenza l'allenatore è pronto per la difficile trasferta in Lombardia: "Avversaria tra le più forti della categoria, ma noi andiamo a giocarcela come sempre fatto finora"

"Il bilancio del Perugia, per quelli che sono i nostri obiettivi e per come siamo partiti, è positivo. Peccato per la mancata vittoria con il Cosenza, ma sono contento dei ragazzi". Così parla Massimiliano Alvini alla vigilia della difficile trasferta sul campo della Cremonese, dove il suo Grifo andrà ad affrontare la sfida a viso aperto: "Affronteremo una delle squadre più forti della categoria, ma noi andremo lì per giocarcela e mettere in campo quelli che sono i nostri punti di forza".