VIDEO Como-Perugia, la vigilia di Alvini: "Angella out e altri in dubbio, ma abbiamo le idee chiare"

"Angella out e altri in dubbio, ma abbiamo le idee chiare". A parlare alla vigilia di Como-Perugia, match valido per la 12ª giornata di Serie B, è Massimiliano Alvini: "Fuori anche Carretta, mentre sono da valutare le condizioni di Lisi, Dell'Orco, Rosi, Burrai e Matos. Il Como? Loro non sono una sorpresa ma una squadra forte e ben allenata, noi andremo a fare la nostra partita".