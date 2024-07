VIDEO Emergenza caldo nei luoghi di lavoro: incontro Inca e CGIL

Le temperature estreme non sono più una novità alle nostre latitudini, ma per chi lavora all’aperto, oppure in capannoni non climatizzati, possono rappresentare un grave pericolo. Basti pensare ai cantieri edili e stradali, all’agricoltura oppure a chi lavora in fabbrica