VIDEO "A scuola, ma in sicurezza. Dad? Solo un palliativo. Servono trasporti e spazi adeguati"

Nuova manifestazione per il rientro a scuola. Studenti, docenti e genitori si sono ritrovati in piazza Italia in vista del ritorno alle lezioni in presenza delle scuole superiori. Chiedono di tornare, ma in sicurezza.

Chiedono chiarezza e a Governo e Regione, una programmazione in prospettiva che non riguardi solo il superamento delle criticità contingenti. "Se deve essere garantita la distanza servono classi meno nujmerosi, quindi più spazi. Altrimenti la dad diventerà una costante":