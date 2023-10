VIDEO Alla Sala dei Notari le Nozze di Platino degli irrinunciabili innamorati

Le coppie che festeggiano quest'anno le Nozze di Platino si ritrovano alla Sala dei Notari per una grande festa, per rinnovare quella promessa di amore attraverso due secoli. Come due diapason con la stessa nota. Se uno di loro vibra, anche l'altro inizierà a farlo