VIDEO Sabato in Piazza Italia la Festa della Croce Rossa

Una giornata per conoscere e comprendere il ruolo della Croce Rossa. In Umbria sono presenti 19 Comitati della Croce Rossa Italiana che, grazie ai loro 4000 Volontari, sono in grado di rispondere alle richieste e alle necessità dei territori e delle persone che li vivono.