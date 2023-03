VIDEO Il futuro delle Aziende CNA sotto il segno del "dipende"

Il campione sul quale è stata condotta l’indagine vede aziende che per il 41% operano nella manifattura, per il 22% nei servizi e nelle costruzioni, per il 6% nel turismo e per l’9% in altri settori. Delle duemila imprese, circa 1.400 sono ubicate nel Perugino e 600 nel Ternano. Quanto alla dimensione, il 92% ha fino a 20 addetti, il 5% fino a 50 e il 3% oltre 50.