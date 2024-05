VIDEO A Cospaia la rievocazione storica fa il boom di visitatori

Tutto esaurito per le rappresentazioni teatrali alla scoperta dell’ex Repubblica. Nel piccolo borgo di San Giustino tutti pazzi per le degustazioni, i mercatini e il trekking del contrabbandiere. La storia della libera Repubblica di Cospaia, nata per un errore topografico ed entrata nella storia