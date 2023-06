VIDEO La Regione Umbria approva lo Statuto Regionale: ma restano fuori i santi Benedetto, Francesco e Rita

Lo sfogo di Valerio Mancini per non avere inserito nello statuto il valore dei santi dell'Umbria, da Francesco a Benedetto, da Valentino a Rita, la santa degli impossibili. E pensare che il centro destra si era battuto con forza durante la giunta Marini per questo riconoscimento, allora negato dalla sinistra