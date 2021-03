VIDEO Next Generation, da Pretola il futuro del Perugino e del Trasimeno. Con la "firma" dell'Università

A Pretole, sotto la torre cittadina, che fu molino e centrale idroelettica, il sindaco di Perugia, i colleghi di Torgiano, Corciano e Castiglione del Lago, insieme al rettore hanno presentato il dossier di progetti da realizzare per il territorio con il recovery plan. Un lavoro corale che mette insieme più realtà del territorio, anche distanti, su orizzonti di crescita e sviluppo futuri. Con la collaborazione e partecipazione dell'Università di Perugia. Una rete che si vuole muovere insieme e in una direzione condivisa per la ripartenza e il futuro del territorio.