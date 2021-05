Dal bastone che la trans sostiene utilizzato da Samuele De Paoli, la vittima, per picchiarla, ma che non si trova, all'omissione di chiamare i soccorsi dopo essere fuggita e aver lasciato il giovane per terra, svenuto o moribondo. L'avvocato Valter Biscotti, legale della famiglia del giovane, spiega perché si tratta di menzogne.