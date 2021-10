VIDEO Raccolta farmaci solidali, Caritas e Afas uniti per combattere la povertà: "Il grande cuore dei nostri concittadini"

Presentati i dati della campagna sociale “Raccolta farmaci solidali” condotta in sinergia da Afas-Farmacie comunali e Caritas di Perugia. All'incontro con la stampa sono intervenuti anche il presidente Afas Antonio D’Acunto, il direttore generale Afas Raimondo Cerquiglini e Paolo Rellini, cofondatore della piattaforma Regusto, un brand della start up Recuperiamo s.r.l., operativo dal 2016, con l’obiettivo di proporre soluzioni concrete per prevenire e ridurre lo spreco alimentare, in ambito profit e non-profit, agendo secondo le logiche dell’economia circolare, con cui la stessa Caritas collabora.

Questa iniziativa Afas-Caritas di Perugia rappresenta il primo caso pilota a livello nazionale con una campagna di donazione di farmaci tracciata, digitalizzata e resa trasparente grazie al modello innovativo di sharing for charity e alla tecnologia blockchain fornita dalla piattaforma Regusto. Soddisfatti il direttore della Caritas, don Marco Briziarelli, e il presidente di Afas, Antonio D'Acunto.