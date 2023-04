VIDEO Gli operatori della sicurazza denunciano: Lavoriamo a 5 euro l'ora

Alle porte del Primo Maggio, Festa del Lavoro, i dipendenti del settore sicurezza denunciano le loro condizioni: Lavorare per 700 euro al mese non è dignità per un lavoratore, per qualunque lavoratore. Un decennio in attesa del rinnovo del contratto. Un presidio sotto la Prefettura per chiedere aiuto.