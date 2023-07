VIDEO Presidio degli operai alla Mignini Petrini di Petrignano di Assisi

Gli operai di CGIL e Uil con le RSU esprimono preoccupazione per il futuro dell'azienda (una settantina di dipendenti) e chiedono un tavolo di trattativa per conoscere il piano industriale per la ripresa, garanzie sull'occupazione e il riconoscimento del trattamento salariale da contratto nazionale