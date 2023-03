VIDEO Presidio antiviolenza davanti al Consultorio di Madonna Alta.

Una Regione per Restare coordina il Presidio che vuole riprendersi il diritto di raccontare i problemi ancora vivi della donna. Per non chiudere gli occhi sulla violenza che diventa abitudine delle nostre vite, a partire dai luoghi della formazione, del lavoro, fino ad arrivare a quelli più privati e familiari.